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В КНДР за сутки выявили более 392 тыс. больных «незнакомой лихорадкой»

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Фото: Global Look Press/Simon Shin
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Власти Северной Кореи за сутки зафиксировали свыше 392 тыс. пациентов с высокой температурой. Сейчас общее число подтвержденных случаев превысило 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает северокорейское ЦТАК.

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«По информации государственного штаба по предупреждению эпидемий чрезвычайной ситуации, с 18:00 (12:00 мск) 14 мая по 18:00 15 мая зарегистрировано более 392 920 новых случаев заболевания лихорадкой, 152 600 выздоровлений и восемь летальных исходов», — говорится в заявлении.

Северокорейское правительство называет заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось о более чем 296 тыс. новых пациентов.

15 мая стало известно, что администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР.

Отмечается, что официальное обращение будет направлено в Северную Корею по итогам межведомственных консультаций.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

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