Южная Корея захотела обсудить помощь КНДР в связи с пандемией

Администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает агентство Yonhap.

«Правительство [Республики Корея] активно изучает возможность официально предложить КНДР провести рабочую встречу в начале недели», — говорится в публикации.

Отмечается, что официальное обращение будет направлено в Северную Корею по итогам межведомственных консультаций.

Днем ранее официальный представитель южнокорейского лидера Юн Сок Ёля заявил о готовности страны предоставить КНДР необходимую гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса.

15 мая центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о 296 180 новых случаях лихорадки и 42 смертях от COVID-19.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

14 мая появилась информация, что еще в конце апреля в Северной Корее зарегистрировали вспышку «неизвестной лихорадки». По данным СМИ, лихорадка затронула 350 тыс. человек, лечение прошли уже 162,2 тыс. При этом не уточняется, у скольких из них был положительный тест на COVID-19.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о неизвестном, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.