КНДР сообщила о вспышке неизвестной лихорадки в стране

Вспышка «неизвестной лихорадки» вспыхнула в КНДР в конце апреля. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК.

По данным агентства, лихорадка затронула 350 тыс. человек, лечение прошли уже 162,2 тыс.

При этом не уточняется, у скольких из них был положительный тест на COVID-19.

Ранее в это день в КНДР заявили, что зафиксировали в стране более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом шесть человек скончались в результате болезни.

12 мая в Северной Корее официально подтвердили первый случай заболевания COVID-19 в стране.

Тогда же в Пхеньяне было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын на собрании заявил, что в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса», и призвал соответствующие органы не допустить распространения инфекции в стране, в частности ввести локдаун.

Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля выразила готовность поставить Северной Корее гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса.

США, в свою очередь, заявили, что не планируют напрямую делиться с КНДР вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране.