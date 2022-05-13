В КНДР заявили о 18 тыс. случаях COVID-19 в стране

В КНДР подтверждено более 18 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них шестеро скончались в результате болезни, сообщило 12 мая агентство Yonhap News со ссылкой на Центральное информационное агентство КНДР.

Кроме того, в Северной Корее сообщили, что в числе умерших — человек, у которого первым официально выявили «Омикрон»-штамм заболевания.

«12 мая в стране было зарегистрировано 18 тыс. новых случаев лихорадки, и шесть из них (включая подтвержденный случай BA.2 у одного человека) умерли», — цитирует издание севернокорейское агенство.

При этом, по данным властей КНДР, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

Как указало издание, одновременное распространение лихорадки в центром страны и в столичном регионе на западе КНДР «свидетельствует о наличии лазеек в системе карантина, который был установлен».

Ранее в четверг в Северной Корее официально подтвердили первый случай заболевания COVID-19 в стране. У одного заболевшего был выявлен штамм «Омикрон».

Тогда же в Пхеньяне было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. На нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. На собрании он заявил, что в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавирус», и призвал соответствующие органы не допустить распространения инфекции в стране, в частности ввести локдаун.

Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля выразила готовность поставить Северной Корее гуманитарную помощь в связи с выявлением случая заболевания COVID-19.

США, в свою очередь, заявили, что не планируют напрямую делиться с КНДР вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о некоем гражданине, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.