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США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР

Псаки: США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США не планируют напрямую делиться с КНДР вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране. Об этом в четверг, 12 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«У США сейчас нет планов делиться вакцинами с КНДР. Мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на предоставление критической гуманитарной помощи самым уязвимым северокорейцам», — сказала она.

Ранее в четверг власти Северной Кореи сообщили, что в стране выявлено более 18 тыс. случаев коронавируса, при этом шестеро скончались в результате болезни.

О первом случае заболевания коронавирусом в КНДР стало известно ранее в этот день. У него был выявлен штамм «Омикрон».

Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля выразила готовность поставить Северной Корее гуманитарную помощь.

До этого в Северной Корее не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о некоем гражданине, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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