Южная Корея выразила готовность помочь КНДР с COVID-19

Администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля выразила готовность поставить Северной Кореи гуманитарную помощь после сообщения о выявлении в КНДР первого случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило агентство Newsis.

«Я знаю, что есть намерение оказать гуманитарную помощь Северной Корее», — сказал представитель офиса президента.

Ранее в четверг в Северной Корее официально подтвердили первый случай заболевания COVID-19 в стране. У одного заболевшего был выявлен штамм «Омикрон».

Тогда же в Пхеньяне было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. На нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. На собрании он заявил, что в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавирус», и призвал соответствующие органы не допустить распространения инфекции в стране, в частности, ввести локдаун.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о некоем гражданине, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

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