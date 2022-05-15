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Число погибших от коронавирусной инфекции в КНДР выросло до 42

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Фото: Global Look Press/James Lee
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За прошедшие сутки в КНДР было зарегистрировано еще 15 смертей от COVID-19. Таким образом, общее число умерших от заболевания составило 42 человека. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Согласно уведомлению национального управления по чрезвычайным ситуациям, с вечера 13 мая до 18:00 14 мая было зарегистрировано 296 180 новых случаев лихорадки, 252 400 человек выздоровели, 15 умерли», — говорится в публикации.

Днем ранее в КНДР сообщали о 17,4 тыс. выявленных случаев COVID-19 и 21 погибшем.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

13 мая стало известно о более чем 18 тыс. случаев заражения COVID-19 в стране. При этом шесть человек скончались в результате болезни. Вместе с тем, по данным властей, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

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В тот же день появилась информация, что еще в конце апреля в Северной Корее зарегистрировали вспышку «неизвестной лихорадки». По данным СМИ, лихорадка затронула 350 тыс. человек, лечение прошли уже 162,2 тыс. При этом не уточняется, у скольких из них был положительный тест на COVID-19.

Днем ранее лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о неизвестном, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

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