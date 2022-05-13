Москва рассмотрит просьбу Пхеньяна о вакцине от COVID-19 в случае обращения

В Москве оперативно рассмотрят обращение Пхеньяна с просьбами о поставках российских вакцин от коронавируса, если таковые поступят от властей КНДР. Об этом заявил 13 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, и о нашем богатом опыте по борьбе с ковидом и мобилизации системы здравоохранения. Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, конечно, они будут оперативно рассмотрены», — сообщил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Песков также добавил, что пока о подобных просьбах от КНДР в адрес России ему неизвестно.

Ранее в российской дипмиссии в КНДР сообщили, что по линии посольства о помощи к России за вакцинами от коронавируса с тех пор, как там впервые с начала пандемии был зафиксирован случай COVID-19, власти Северной Кореи пока не обращались.

Как заявил 12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего он потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

13 мая власти Северной Кореи сообщили, что в стране выявлено уже более 18 тыс. случаев коронавируса, при этом шестеро человек скончались в результате болезни.

Накануне, 12 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют напрямую делиться с КНДР вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране.

В декабре 2020 года представитель Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за продвижение и производство российской вакцины за рубежом, опроверг информацию ряда СМИ о закупке российской вакцины «Спутник V» Северной Кореей. До этого, 15 декабря, японская газета Asahi сообщила, ссылаясь на данные разведки, что Северная Корея якобы закупила у РФ вакцину от коронавируса «Спутник V».

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