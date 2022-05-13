КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19

КНДР по линии посольства не обращалась с просьбой о помощи к России с вакцинами против коронавируса, случаи которого впервые с начала пандемии были зафиксированы в Северной Корее. Об этом сообщили 13 мая в российской дипмиссии в КНДР.

«Корейская сторона за вакцинами либо другой помощью не обращалась», — цитирует «РИА Новости» сообщение российского посольства в Пхеньяне.

Как заявил 12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего он потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

13 мая власти Северной Кореи сообщили, что в стране выявлено уже более 18 тыс. случаев коронавируса, при этом шестеро человек скончались в результате болезни.

12 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют напрямую делиться с КНДР вакцинами от коронавируса, но поддерживают международные программы оказания гуманитарной помощи этой стране.

В свою очередь администрация нового президента Республики Корея Юн Сок Ёля выразила готовность поставить Северной Корее гуманитарную помощь.

В декабре 2020 года представитель Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за продвижение и производство российской вакцины за рубежом, опроверг информацию ряда СМИ о закупке российской вакцины «Спутник V» Северной Кореей. До этого, 15 декабря, японская газета Asahi сообщила, ссылаясь на данные разведки, что Северная Корея якобы закупила у РФ вакцину от коронавируса «Спутник V».

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