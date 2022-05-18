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В КНДР за сутки выявили более 232 тыс. новых случаев «неизвестной лихорадки»

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В КНДР за прошедшие сутки выявлено 232 тыс. заболевших так называемой лихорадкой, шесть человек скончались. Об этом в среду, 18 мая, сообщило агентство Yonhap.

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Отмечается, что число умерших от неизвестной болезни достигло 62 человек.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, обнаружено уже у 1,72 млн человек в Северной Корее. При этом, свыше 1,02 млн человек полностью выздоровели, около 691 тыс. проходят лечение.

Северокорейское правительство называет заболевание «неизвестной лихорадкой», однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции.

15 мая стало известно, что администрация Южной Кореи планирует организовать переговоры с Пхеньяном для обсуждения помощи в борьбе с распространением COVID-19 в КНДР. Отмечается, что официальное обращение будет направлено в Северную Корею по итогам межведомственных консультаций.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон». До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

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