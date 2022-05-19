В посольстве России заявили о планах поставить медикаменты КНДР

У России есть планы по оказанию помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов в связи со вспышкой COVID-19 в стране. Об этом в четверг, 19 мая, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Северной Корее.

«У нас есть планы оказания помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов. Такие предложения мы передавали ранее, на днях они были возобновлены», — рассказали в диппредставительстве.

В свою очередь эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков отметил, что на данный момент создается впечатление, что власти Северной Кореи в целом дают правильную картину масштабов заболевания, хотя в публикуемые цифры не входят те, кто болеет бессимптомно.

«Другое дело, что в официальных сводках безбожно занижается количество умерших. Смертность от «Омикрона» в мире составляет от 0,1 до 0,2%. Это значит, что при количестве заболевших уже более 1 млн реальная смертность в КНДР, исходя из мирового опыта, должна измеряться не десятками, а большими сотнями и даже тысячами, то есть цифра занижается», — указал эксперт.

Пхеньян очень часто дает объективную, а порой и завышенную информацию, к примеру о стихийных действиях, но при этом они занижают количество человеческих жертв. Завышение связано с тем, что таким образом повышаются шансы на получение внешней помощи, заключил Ланьков.

19 мая северокорейское агентство ЦТАК сообщило еще о 262 тыс. новых случаях заболеваний с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки. Таким образом, всего за неделю с момента признания Северной Кореей факта проникновения в страну коронавируса общее число заболевшим им приблизилось к 2 млн человек. Число смертей, по официальным данным, составило 63.

Вспышку заболеваний COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.