Прямой эфир
Мир
В России выдвинули теорию о вирусной природе гепатита у детей в Европе
Наука
SpaceX запустила ракету-носитель с 53 спутниками сети Starlink
Наука
Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от туберкулеза в России
Общество
В Москве началось отключение отопления
Мир
Министр обороны Украины заявил о планах мобилизовать до 1 млн человек
Мир
Молдавия и ЕС обсудили перспективы европейской повестки в республике
Наука
Еще одну тяжелую «Ангару» отправили для испытаний на космодром Плесецк
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопках в небе над городом Строитель под Белгородом
Мир
Бойца ММА Чоршанбиева приговорили к 8,5 годам тюрьмы в Таджикистане
Экономика
Минстрой раскрыл подробности утвержденных правил проектирования посадочных площадок
Мир
США выразили Израилю протест из-за столкновений на похоронах журналистки
Сюжет:

Ким Чен Ын назвал COVID-19 крупнейшим потрясением в истории КНДР

0
Фото: TASS/EPA/KCNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшем потрясением» в своей истории, завил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его слова распространило 13 мая Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Пациент №1: в КНДР впервые официально проник коронавирус
Как столкновение с пандемией повлияет на поведение Пхеньяна

«Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания», — передает агентство.

При этом он подчеркнул, что стране удастся преодолеть этот кризис, если власти КНДР «не потеряют сосредоточенность на реализации антивирусных мер и будут поддерживать организованность и контроль за борьбой с инфекцией».

Как отметило ЦТАК, 14 мая в Северной Корее состоится заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем примут участие представители минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба.

Ранее стало известно, что за минувшую пятницу в КНДР было зарегистрировано 17 400 случаев коронавируса по всей стране, 21 человек умер в результате болезни.

Накануне в КНДР заявили, что зафиксировали в стране более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом шесть человек скончались в результате болезни. Вместе с тем, по данным властей, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о неизвестном, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022