Ким Чен Ын назвал COVID-19 крупнейшим потрясением в истории КНДР

Из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшем потрясением» в своей истории, завил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его слова распространило 13 мая Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания», — передает агентство.

При этом он подчеркнул, что стране удастся преодолеть этот кризис, если власти КНДР «не потеряют сосредоточенность на реализации антивирусных мер и будут поддерживать организованность и контроль за борьбой с инфекцией».

Как отметило ЦТАК, 14 мая в Северной Корее состоится заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына. В нем примут участие представители минздрава КНДР и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба.

Ранее стало известно, что за минувшую пятницу в КНДР было зарегистрировано 17 400 случаев коронавируса по всей стране, 21 человек умер в результате болезни.

Накануне в КНДР заявили, что зафиксировали в стране более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом шесть человек скончались в результате болезни. Вместе с тем, по данным властей, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

12 мая лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о неизвестном, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.