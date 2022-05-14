В КНДР заявили о 17,4 тыс. новых случаев COVID-19 и 21 погибшем за сутки

За минувшую пятницу в КНДР было зарегистрировано 17 400 случаев коронавируса по всей стране, 21 человек умер в результате болезни. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает агентство Yonhap.

В публикации отмечается, что Национальное командование по чрезвычайным ситуациям доложило о ситуации на заседании политбюро под председательством председателя Ким Чен Ына.

По словам северокорейского лидера, вспышка заболеваемости стала беспрецедентным потрясением в истории страны. Вместе с тем он отметил, что кризис можно преодолеть, если соблюдать строгую организационную политику, а также усилить меры для контроля за распространением инфекции.

Накануне в КНДР заявили, что зафиксировали в стране более 18 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом шесть человек скончались в результате болезни. Вместе с тем, по данным властей, более 187 тыс. человек были помещены в карантин и вылечены.

13 мая стало известно, что еще в конце апреля в Северной Корее зарегистрировали вспышку «неизвестной лихорадки». По данным СМИ, лихорадка затронула 350 тыс. человек, лечение прошли уже 162,2 тыс. При этом не уточняется, у скольких из них был положительный тест на COVID-19.

Днем ранее лидер Северной Кореи заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны, в связи с тем что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В прошлом году появлялась информация о неизвестном, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.