Обратный отсчет: правительство Москвы объявило ковидную амнистию

С 1 июня москвичам начнут компенсировать штрафы, заплаченные за нарушение противоэпидемических правил и ограничений, которые были введены в период пандемии. Какие именно штрафы вернут в карманы горожан, и кто может претендовать на амнистию, разбирались «Известия».

Почему объявлена ковидная амнистия

Гражданам и бизнесу будут компенсированы штрафы, взысканные в период ковидных ограничений. Об этом объявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Там же он объяснил, что заставило власти Москвы принять такое решение, заодно поблагодарив москвичей за четкое следование правилам в период пандемии. «Два года большинство граждан добросовестно соблюдали… вынужденные ограничения. А если случались нарушения, то оплачивали штраф. И за это большое спасибо бизнесу и москвичам. Без вашей искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией», – объявил градоначальник.

Однако сейчас у столицы другие проблемы, а старую страницу пришла пора закрыть. «Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», – объявил мэр Москвы.

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Кто имеет право на ковидную амнистию

Согласно постановлению правительства Москвы № 921 от 24 мая 2022 года, на компенсацию ковидных штрафов могут претендовать как физические, так и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Компенсировать будут штрафы, назначенные за несоблюдение требований, которые налагались на москвичей в период повышенной готовности в связи с пандемией. При этом, как объявили власти Москвы, возвращены будут любые штрафы, кроме связанных с нарушением самоизоляции во время заболевания. При этом должны соблюдаться два важных требований: нарушение должно случиться в Москве, а штраф за него должен быть наложен городскими органами исполнительной власти либо подведомственными им учреждениями. Штрафы, выписанные, к примеру, Роскомнадзором или органами МВД, компенсироваться не будут, как и те, которые были назначены нарушителям в Московской области либо других регионах России, даже если нарушитель – москвич.

При этом компенсации коснутся не только выплаченных штрафов, но и тех, которые до сих пор не были оплачены или в настоящий момент обжалуются гражданами в суде. По этим штрафам просто будет прекращено судебное и исполнительное производство. Никаких действий для этого предпринимать не нужно.

Обратный отсчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кто не может претендовать на компенсацию

Постановление столичного правительства выделяет три категории нарушителей, которые не смогут получить компенсацию. Во-первых, как уже было сказано, амнистия не распространяется на тех, кто был оштрафован за несоблюдение предписанной самоизоляции в период заболевания коронавирусной инфекцией. Как утверждают в правительстве Москвы, эти люди сознательно подвергали опасности как собственное здоровье, так и здоровье других жителей города, а это проступок серьезный. В эту же категорию попадают те, кто не соблюдал требования программы «Социальный мониторинг» или был зафиксирован городскими камерами наружного наблюдения на улице или в общественных местах. Даже если пострадавший уверен, что имел место технический сбой, и не признает за собой вины во вменяемом ему нарушении, это придется доказывать в суде.

Ковидная амнистия также не коснется тех, кто уже сумел успешно обжаловать наложенный штраф в суде. При этом, даже если решение суда о полном или частичном возврате выплаченной суммы было принято, но деньги вернуть еще не успели, компенсацию из бюджета не выплатят, – придется подождать, пока вступит в силу решение суда.

Кроме того, ограничения коснутся зарубежных фирм из стран-офшоров и стран из числа недружественных, а также российских компаний, где доля бизнеса принадлежит компаниям из таких государств. Здесь, как правило, идет речь о предприятиях сферы услуг, не соблюдавших предписанные ограничения. Это, например, кафе, салоны красоты или кинотеатры, которые работали во время запретов, не обеспечивали безопасное расстояние между посетителями или не соблюдали меры безопасности в части ношения масок и перчаток.

Обратный отсчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в один из городских центров «Мои документы». При себе следует иметь паспорт, постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий оплату штрафа. Также необходимо будет заполнить форму заявления на предоставление компенсации, которая с 1 июня будет размещена на портале mos.ru. Дальнейших действий начисление компенсации не потребует – деньги будут перечислены автоматически. Амнистия будет действовать до 31 декабря 2022 года, так что за компенсацией необходимо обратиться в течение текущего года.

Как заявили в правительстве Москвы, общая сумма компенсаций в рамках амнистии – как за счет прекращения взысканий, так и за счет возврата уже уплаченных штрафов – составит около 13,6 млрд рублей.