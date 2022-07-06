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Эксперт по туризму назвала самые бюджетные курорты для россиян

Эксперт по туризму Котляр назвала три самых бюджетных курорта для россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На сегодняшний день среди бюджетных курортных направлений для россиян можно выделить тройку лидеров. Об этом эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала в среду, 6 июля.

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По ее словам, сейчас самым бюджетным курортом для россиян является Абхазия.

«Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии — это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга», — отметила Котляр в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, на сегодняшний день самым бюджетным вариантом является Калининград.

«Там Балтийское море, но тем не менее это считается курортом, и люди едут туда с удовольствием. Кстати, там открываются новые очень хорошие курортные отели», — сказала специалист по туризму.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным курортом для россиян остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем, добавила Котляр.

«Турция остается самым бюджетным ввиду того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом — где-то 500 рейсов в неделю. И в Турции, конечно, есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, Турция незаменима сейчас в массовом сегменте, всё остальное достаточно дорого», — заключила она.

Ранее в среду директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда могут отправиться российские туристы на автотранспорте, сообщает телеканал «360».

Без проблем можно отправиться в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Абхазию, а также в Южную Осетию.

Страны Прибалтики и Финляндия объявили, что стали доступными для российских туристов, однако по-прежнему есть ограничения.

В этот же день первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди сообщил «Известиям», что регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Республика Адыгея приняли единые стандарты кавказского гостеприимства. Инициатива реализуется в рамках проекта «Кавказ Gran Turismo».

По его словам, началась большая совместная работа по развитию туризма и это сигнал всей туриндустрии СКФО «о важности повышения уровня сервиса на основе кавказских традиций гостеприимства».

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