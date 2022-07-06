Эксперт по туризму назвала самые бюджетные курорты для россиян

На сегодняшний день среди бюджетных курортных направлений для россиян можно выделить тройку лидеров. Об этом эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала в среду, 6 июля.

По ее словам, сейчас самым бюджетным курортом для россиян является Абхазия.

«Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии — это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день с учетом закрытого юга», — отметила Котляр в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, на сегодняшний день самым бюджетным вариантом является Калининград.

«Там Балтийское море, но тем не менее это считается курортом, и люди едут туда с удовольствием. Кстати, там открываются новые очень хорошие курортные отели», — сказала специалист по туризму.

Среди зарубежных направлений самым бюджетным курортом для россиян остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем, добавила Котляр.

«Турция остается самым бюджетным ввиду того, что очень большой региональный охват авиаперелетов, летают как регулярные авиарейсы, так и чартеры с большим охватом — где-то 500 рейсов в неделю. И в Турции, конечно, есть отели на любой карман. Из-за того, что есть обширный выбор полетной программы и отельной базы, Турция незаменима сейчас в массовом сегменте, всё остальное достаточно дорого», — заключила она.

Ранее в среду директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, куда могут отправиться российские туристы на автотранспорте, сообщает телеканал «360».

Без проблем можно отправиться в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Абхазию, а также в Южную Осетию.

Страны Прибалтики и Финляндия объявили, что стали доступными для российских туристов, однако по-прежнему есть ограничения.

В этот же день первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди сообщил «Известиям», что регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Республика Адыгея приняли единые стандарты кавказского гостеприимства. Инициатива реализуется в рамках проекта «Кавказ Gran Turismo».

По его словам, началась большая совместная работа по развитию туризма и это сигнал всей туриндустрии СКФО «о важности повышения уровня сервиса на основе кавказских традиций гостеприимства».