Регионы Северного Кавказа приняли единые стандарты кавказского гостеприимства

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Республика Адыгея приняли единые стандарты кавказского гостеприимства. Инициатива реализуется в рамках проекта «Кавказ Gran Turismo», сообщил «Известиям» первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди.

Главы региональных министерств туризма уже подписали соответствующие документы.

«Единые «Стандарты Кавказского гостеприимства» утверждены приказами органов исполнительной власти в сфере туризма Ставропольского края, Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии, Республики Кабардино-Балкария, Дагестана, Северной Осетии, Чеченской Республики, а также республики Адыгея. «Стандарты» разработаны в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в виде методических рекомендаций и являются пошаговой инструкцией добровольного внедрения стандартов качества услуг, единых на всем Северном Кавказе», — сказал Константиниди.

По его словам, началась большая совместная работа по развитию туризма, и это сигнал всей туриндустрии СКФО «о важности повышения уровня сервиса на основе кавказских традиций гостеприимства».

«Проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе реализуется в рамках соглашения подписанного министрами туризма восьми регионов 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и республики Адыгея по развитию и продвижению туристического потенциала Северного Кавказа», — добавил собеседник агентства.

Как отметил исполняющий обязанности министра туризма Ставропольского края Александр Сысоев, в результате внедрения стандартов повысится качество обслуживания во всех гостиницах и отелях — независимо от их звездности.

«Это не навязывание чего-то, это рекомендация, которая дает возможность воспользоваться уже наработанным опытом. Мы не изобретаем чего-то нового, особенного, не учим тому, что нужно действовать по шаблону. Мы просто даем воспользоваться тем опытом, который существует, — и нашим, и зарубежным, теми традициями, которые есть на Кавказе», — подчеркнул он.

Проект не подразумевает обязательного соблюдения стандартов. При этом министр туризма Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев убежден, что владельцы гостиниц сами будут заинтересованы в присоединении к инициативе.

«Мы будем отмечать «Знаком качества» места размещения, где будет внедрен стандарт кавказского гостеприимства. И если они будут соответствовать этим стандартам, то конкурентная история проявит себя очень быстро, и все остальные начнут подтягиваться», — уточнил Текеев.

Особенно важным внедрение новых стандартов гостеприимства становится в Республике Дагестан, где в последние годы стремительно наращивается турпоток. На это указал министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

«С учетом взрывного роста турпотока, наращивания инфраструктуры туризма, в которой мы так нуждаемся, расширения линейки турпродуктов, я считаю, принятие данного документа важным шагом, направленным на повышение общего уровня туристской отрасли республики и качества предоставляемых услуг. Сейчас наша задача — донести эти стандарты до владельцев средств размещения, чтобы они могли использовать их как руководство, рекомендации в своей деятельности», — отметил он.

Как уточнил в свою очередь министр туризма Чеченской Республики Муслим Батырханович, стандарты гостеприимства будут включать четыре направления. Они касаются стандартов качества услуг в службе приема и размещения, содержания домового фонда, питания, а также благоустройства территорий.

«Эти стандарты вводятся на добровольной основе. Мы все эти стандарты предоставили нашим отельерам. Замечаний и пожеланий по данным документам мы не получили от наших отельеров, они с принятым документом согласились, и мы надеемся, что теперь они постепенно будут внедрять эти стандарты в свою работу», — сказал он «Известиям».

По словам министра, принятые стандарты помогут начинающим и действующим отельерам «привести свой бизнес в порядок».

В апреле текущего года регионы СКФО и Республика Адыгея подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма. Кроме того, 24 мая в Москве состоялось первое заседание Совета министров туризма Северного Кавказа.