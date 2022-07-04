Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после трехдневной приостановки в связи с депортацией греческих дипломатов из России. Об этом сообщила в понедельник, 4 июня, ТАСС секретарь посольства Деспина Николаиду.

«Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем, как всегда. У нас была проблема, потому что уезжают наши сотрудники. Но сейчас всё хорошо», — отметила собеседница агентства.

28 июня в дипмиссии сообщили о приостановке работы визового и гражданского отделов на три дня из-за сокращения штата сотрудников.

23 июня директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян, так как в МИД РФ поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.