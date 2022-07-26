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В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз

В МИД РФ допустили, что Европа перестанет выдавать шенгенские визы россиянам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва допускает, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы. Об этом 25 июля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

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По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

«Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — отметил Волынкин в интервью ТАСС.

В связи с этим в МИД РФ не исключают, что эта тенденция усилится и в итоге приведет к полному прекращению выдачи виз для въезда в шенгенскую зону.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил дипломат.

По словам Волынкина, Москва выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и рассчитывает на здравый смысл Евросоюза в этом вопросе.

«Если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами», — сообщили в МИДе.

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом в тот же день отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

20 июня генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября. В представительстве напомнили, что в связи с антироссийскими санкциями в РФ нельзя ввозить предметы роскоши стоимостью больше €300, а при поездке в Финляндию ограничен ввоз топлива и алкоголя.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть РФ.

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