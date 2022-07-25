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Финляндия не планирует прекращать выдачу виз россиянам

Министр по делам ЕС Финляндии Туппурайнен заявила, что прекращение выдачи виз россиянам не планируется
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Власти Финляндии не планируют приостанавливать выдачу виз россиянам. Об этом в понедельник, 25 июля, заявила исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Также она отметила, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюз (ЕС). По ее словам, данный вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.

Вместе с тем она напомнила, что Евросоюз уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией и, по ее словам, у него есть готовность и к другим действиям. Пр этом, она отметила, что самостоятельно Финляндия не готовит собственных мер по данному вопросу.

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