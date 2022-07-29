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В Эстонии рассказали о планах добиться закрытия въезда в ЕС для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Эстония предложит Европейскому союзу (ЕС) закрыть гражданам России въезд в страны сообщества ЕС. Об этом сообщил 29 июля глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

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«Необходимо ввести базовое правило о закрытии въезда для граждан России в Европу, Эстония внесет это предложение», — цитирует его портал ERR.

Он отметил, что план общеевропейских ограничений для россиян Эстония предоставит в конце августа на встрече глав МИД стран ЕС.

Рейнсалу также отметил, что власти Эстонии рассматривают возможность введения правила, что при въезде в страну россияне должны будут официально заявлять на границе, что осуждают российскую спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

«Такой принцип также можно было бы взять за основу при получении гражданства Эстонии путем натурализации», — добавил глава МИД Эстонии.

Днем ранее стало известно, что Эстония прекращает выдачу россиянам виз для обучения и временного вида на жительство.

В постоянном представительстве ЕС в Москве отметили, в свою очередь, что на уровне Евросоюза решений о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз на сегодняшний день не принималось.

Российская сторона не отрицает такого развития событий. Так, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

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