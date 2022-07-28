Эстония прекратит выдачу россиянам временного ВНЖ и виз для обучения

Эстония прекращает выдачу россиянам виз для обучения и временного вида на жительство. Решение об этом било принято на заседании правительства, говорится в заявлении МИД Эстонии в четверг, 28 июля.

«Правительство приняло решение об ограничении возможностей получения гражданами РФ вида на жительство или визы, оформляемой в целях обучения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Уточняется, что это также предполагает запрет на временное трудоустройство для граждан России и Белоруссии в случае, если у них нет действующей визы, выданной в Эстонии.

«Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности», — заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) заявила о том, что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. В ЕК отметили, что отказать в получении «шенгена», к примеру, не могут в гуманитарных случаях, а также членам семей, журналистам и диссидентам.

25 июля Рейнсалу сообщил о подготовке Таллином предложения прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего ЕС.

На сегодняшний день выдавать визы россиянам продолжают Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария. Однако из-за нехватки консульских сотрудников в визовых центрах получить документы становится всё сложнее.