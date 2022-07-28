В Еврокомиссии оценили возможность запрета выдачи виз россиянам

Всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Об этом в четверг, 28 июля, заявили «Известиям» в Еврокомиссии, комментируя идею Эстонии запретить выдачу виз гражданам России на уровне ЕС. В ЕК отметили, что отказать в получении «шенгена», к примеру, не могут в гуманитарных случаях, а также членам семей, журналистам и диссидентам.

При этом в ЕК указали на то, что члены Евросоюза вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

«Страны Евросоюза обладают правом сократить или прекратить выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии со своим национальным законодательством. Что касается краткосрочных виз (со сроком пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. — Ред.), страны ЕС должны рассматривать и принимать решения по заявлениям на получение краткосрочных шенгенских виз», — пояснили в Еврокомиссии.

В постпредстве Евросоюза в Москве отметили, что пока никакого обсуждения на уровне ЕС относительно запрета или ограничений на выдачу гражданам РФ шенгенских виз не ведется, добавив при этом, что «страны-члены вольны поднять вопрос об этом в Брюсселе в любое время».

Ранее, 25 июля, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин готовит предложение прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего ЕС. Министр пообещал представить его в течение нескольких недель, сообщила эстонская национальная телевещательная компания ERR.

В тот же день исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

На сегодняшний день выдавать визы россиянам продолжают Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария. Однако из-за нехватки консульских сотрудников в визовых центрах получить документы становится всё сложнее.