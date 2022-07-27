В постпредстве ЕС в Москве опровергли запрет на выдачу «шенгена» россиянам

На уровне Евросоюза (ЕС) решений о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз не принималось. Об этом в среду, 27 июля, сообщил источник «РИА Новости» в постоянном представительстве ЕС в Москве.

«Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось», — сказал он.

Так была прокомментирована информация российского МИД, который не исключает развития событий, при котором гражданам России прекратят выдавать шенгенские визы.

Ранее МИД РФ замечал, что в нынешней ситуации следует быть готовыми к любому сценарию. В Россотрудничестве возможные визовые ограничения назвали «прискорбным» шагом, который свел бы на нет попытки восстановления отношений между Россией и ЕС.

26 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что не стоит считать нереальным сценарий, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы.

Он отметил, что Европа в контексте энергоносителей сейчас «обозлена, обеспокоена и испытывает трудности в связи с предстоящей зимой», поэтому любые варианты возможны.

Также в этот день директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин допустил, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран. По словам Волынкина, Москва выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и рассчитывает на здравый смысл Евросоюза в этом вопросе.

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию.