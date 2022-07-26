В Госдуме оценили вероятность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам

Не стоит считать нереальным сценарий, при котором гражданам России перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом во вторник, 26 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Учитывая тенденцию зависимой от российских энергоресурсов Европы, которая сейчас обозлена, обеспокоена и испытывает трудности в связи с предстоящей зимой, не стоит считать нереальным сценарий, по которому россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Обжегшись на последствиях антироссийских санкций, европейские политики лихорадочно ищут, каким еще фрагментом дополнить мозаику русофобской политики», — отметил он.

По словам депутатов, в этой связи совсем не случайно, что оформление виз приостанавливают в консульствах таких стран, как Польша, Латвия, Литва и других. От этих государств можно ожидать развития событий визовой политики по самому абсурдному сценарию, указал Белик, добавив, что нельзя исключать сценария, при котором и другие страны будут вынуждены выполнять подобные команды по указке Брюсселя.

Ранее в этот день директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин допустил, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

По словам Волынкина, Москва выступает за сохранение возможности поездок россиян в Европу и рассчитывает на здравый смысл Евросоюза в этом вопросе.

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом в тот же день отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность отказа Финляндии от выдачи виз крайне негативно, а также выразил надежду, что в итоге такое решение не будет принято. Песков предупредил, что подобные действия повлекут за собой контрмеры и ответную реакцию.

20 июля Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября. В представительстве напомнили, что в связи с антироссийскими санкциями в РФ нельзя ввозить предметы роскоши стоимостью больше €300, а при поездке в Финляндию ограничен ввоз топлива и алкоголя.

В апреле в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть РФ.