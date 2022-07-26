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В Кремле отреагировали на возможный отказ Финляндии от выдачи виз

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 26 июля, отреагировал на возможный отказ Финляндии от выдачи гражданам РФ туристических виз.

Он подчеркнул, что Россия оценивает эту вероятность крайне негативно, и выразил надежду, что в итоге такое решение не будет принято. Песков предупредил, что подобные действия повлекут за собой контрмеры и ответную реакцию.

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию — вполне объяснимую и прогнозируемую», — заявил Песков журналистам.

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Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что страны Европейского союза (ЕС) и Северной Америки «буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер». Так он прокомментировал то, что МИД России не исключил отказ от выдачи шенгена россиянам.

«Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются всё более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения», — высказался официальный представитель Кремля.

Днем ранее стало известно о том, что оформление визы в Финляндию занимает в столичном посольстве около 10 рабочих дней.

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