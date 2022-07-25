В посольстве назвали сроки оформления визы в Финляндию в Москве
Оформление визы в Финляндию занимает в столичном посольстве около 10 рабочих дней, рассказали в учреждении ТАСС в понедельник, 25 июля.
«Процесс оформления визы в Москве занимает на данный момент приблизительно 10 рабочих дней. На данный момент свободные окна для записи в визовом центре Финляндии в Москве есть ближе к середине августа», — подчеркнули в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что сейчас приехать в Финляндию можно через сухопутную границу на машине или автобусе.
Ранее в этот день стало известно о том, что власти Финляндии не планируют приостанавливать выдачу виз россиянам. Отмечается, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза.
30 июня Финляндия открыла границы для туристов из третьих стран, в том числе для россиян.