В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам

Туристические визы россиянам Латвия не выдает уже с весны 2022 года. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, комментируя «Известиям» сообщение посольства Латвии о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок.

«Латвия — это не популярная у российских туристов Чехия, которая ранее тоже прекратила выдачу виз. В последние 8–10 лет у путешественников она востребована не была. В Латвию преимущественно едут, чтобы посетить родственников, — так, из примерно 100 тыс. россиян, которые там побывали в допандемийном 2019 году, с целью туризма прибыли лишь 20 тыс.», — указал эксперт.

Как уточнил Мкртчян, согласно законам Евросоюза, ни одна страна — член ЕС не может запретить выдачу виз по гуманитарным целям, то есть в связи со смертью близкого родственника. Остальные типы виз отменять никто не запрещает, добавил он.

О прекращении выдачи виз россиянам посольство Латвии заявило ранее 5 августа. При этом отмечается, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

В конце июля в Еврокомиссии сообщили, что полностью запретить выдачу виз Евросоюз не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.