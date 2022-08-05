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Латвия приостановила выдачу виз россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Посольство Латвии 5 августа заявило о прекращении выдачи виз россиянам на неопределенный срок.

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«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

При этом отмечается, что исключение составят случаи въезда на похороны близких родственников.

Накануне стало известно, что правительство Финляндии обсуждает различные варианты ограничения выдачи туристических виз гражданам России.

По словам министра иностранных дел республики Пекки Хаависто, у Финляндии есть несколько способов ограничить выдачу турвиз россиянам вплоть до полного прекращения их выдачи. Самый быстрый из них — это повлиять на категории виз и сроки их оформления. На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы будет иметь преимущество над туристическими визами.

В тот же день стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз.

В Еврокомиссии заявляли «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

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