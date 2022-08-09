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Посольство РФ не получало от Риги уведомления о прекращении выдачи виз россиянам

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Посольство России в Латвии не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз гражданам РФ. Всю информацию дипмиссия узнала из СМИ, рассказали «Известиям» 9 августа в диппредставительстве.

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«Каких-либо официальных уведомлений по этому поводу в посольство от латвийской стороны не поступало. Об этом шаге латвийской дипмиссии в Москве узнали из СМИ. <…> Зеркальных ответных мер на данные недружественные действия Риги пока не планируем, так сказать «запишем на общий счет», — рассказали в посольстве.

Там также обратили внимание на тот факт, что с момента снятия ограничений, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции, посольство оформило свыше 3 тыс. виз гражданам Латвии, в том числе с частными, туристическими и деловыми целями.

Информация о том, что Латвия приостановила выдачу виз российским гражданам, появилась 5 августа в сообщении иностранной дипмиссии в Twitter.

За день до этого стало известно, что правительство Финляндии обсуждает различные варианты ограничения выдачи туристических виз гражданам России.

По словам министра иностранных дел республики Пекки Хаависто, у Финляндии есть несколько способов ограничить выдачу турвиз россиянам вплоть до полного прекращения их выдачи. Самый быстрый из них — это повлиять на категории виз и сроки их оформления. На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы будет иметь преимущество над туристическими визами.

В Еврокомиссии заявляли «Известиям», что полностью запретить выдачу виз Евросоюз (ЕС) не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

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