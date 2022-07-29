Politico сообщила о намерении конгрессменов США объявить РФ «спонсором терроризма»

Группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Америка может объявить Россию «спонсором терроризма». Об этом 28 июля рассказала газета Politico.

Инициаторами внесения законопроекта в палату представителей стали конгрессмены Тед Лье, Джо Уилсон, Джаред Голден, Адам Кинзинджер и Том Малиновски, представляющие штаты Мэн, Калифорния и Иллинойс.

«Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить [спецоперацию России по защите Донбасса]», — обосновал свои действия представитель Тед Лью.

Отмечается, что инициатива конгрессменов идет вразрез с более ранними заявлениями конгресса США, по которым ранее они согласились с передачей компетенции по вопросу объявления России страной, якобы «спонсирующей терроризм», Государственному департаменту США. С помощью законопроекта, отмечает Politico, конгрессмены хотят надавить на Госдепартамент и президента США Джо Байдена в случае, если их решение по внесению России в американский список «спонсоров терроризма» не удовлетворит представителей.

27 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США рассматривает вопрос объявления РФ страной, которая якобы «спонсирует терроризм». По словам дипломата, ведомство изучает вопрос соответствия данного решения критериям, ранее объявленным конгрессом США.

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

28 апреля депутат Абдулхаким Гаджиев назвал инициативу властей США признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходящей за рамки здравого смысла. Политик отметил абсурдность подобных обвинений и объяснил их тем, что США не удалось достичь целей, которых страна хотела добиться с помощью антироссийских санкций.

25 июля представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ на намерения США включить Россию в список спонсирующих терроризм стран рассказал, что Китай считает диалог и переговоры единственным способом разрешения конфликта вокруг Украины, и США должны также придерживаться этой позиции. Американской стороне следует в том числе создавать позитивные условия для переговоров России и Украины.