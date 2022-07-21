В Кремле отреагировали на предложение США признать РФ спонсором терроризма

Последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Об этом 21 июля заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага, хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой», — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что отношения двух стран и так находятся в незавидном положении.

Накануне издание Politico написало, что, по словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, конгресс может признать Россию спонсором терроризма. Об этом Пелоси сообщила государственному секретарю США Энтони Блинкену. Такой статус предполагает в том числе ограничение иностранной помощи, пересмотр экономических взаимоотношений, установление контроля над экспортом товаров двойного назначения.

В настоящее время такое определение присвоено Кубе, Северной Корее, Ирану, Сирии.

Блинкен 27 апреля уже отмечал, что американская администрация рассматривает возможность внесения РФ в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации с Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в такой перечень. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».