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Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма
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Сенат США принял резолюцию с призывом признать РФ страной — спонсором терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию страной — спонсором терроризма. Документ опубликован на сайте американского Конгресса.

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«Сенат призывает государственного секретаря включить Российскую Федерацию в список государств, поддерживающих терроризм. <…> Ничто в резолюции не должно толковаться как санкционирующее применение военной силы или ввод вооруженных сил США в военные действия», — говорится в документе.

Поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Чечне, Сирии, Донбассе и на Украине.

Резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая, принята 27 июля.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что Госдепартамент страны изучает, возможно ли с точки зрения американского законодательства внести Россию в такой список.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить РФ в такой перечень. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».

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