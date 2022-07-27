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Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма

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Фото: commons.wikimedia.org/AgnosticPreachersKid
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Государственный департамент США изучает, возможно ли с точки зрения американского законодательства внести Россию в список спонсоров терроризма. Такое заявление 27 июля сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, трансляцию которой вел YouTube-канал PBS NewsHour.

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«Во-первых, я и [Государственный] департамент обязаны следовать закону. Критерии, по которым мы можем сделать подобное определение, установлены Конгрессом — это то, на что мы смотрим. Наша задача — попытаться взять эти условия, установленные Конгрессом, и сопоставить их с фактами, чтобы быть уверенными в том, что факты в конкретном случае совпадают с критериями», — рассказал Блинкен в ответ на вопрос о том, почему ведомство еще не приняло решение о включении России в список спонсоров терроризма.

Ранее, 27 апреля, Блинкен также заявил о том, что Вашингтон рассматривает возможность внести Россию в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине и в Донбассе.

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

28 апреля депутат Абдулхаким Гаджиев назвал инициативу властей США признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходящей за рамки здравого смысла. Политик отметил абсурдность подобных обвинений и объяснил их тем, что США не удалось целей, которых страна хотела добиться с помощью антироссийских санкций.

25 июля представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ на намерения США включить Росси в список спонсирующих терроризм стран рассказал, что Китай считает диалог и переговоры единственным способом разрешения конфликта вокруг Украины, и США должны также придерживаться этой позиции. Американской стороне следует в том числе создавать позитивные условия для переговоров России и Украины.

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