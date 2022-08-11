В Госдуме призвали к жесткому ответу на действия сейма Латвии

Москве необходимо принять самые жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев. Об этом 11 августа заявил депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии, объявившего Россию «спонсором терроризма».

«Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев», — цитирует политика «РИА Новости».

По мнению Морозова, именно Латвия поддерживает международный терроризм.

«Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии», — напомнил депутат.

Политики Латвии отвечают за гибель гражданских в Донбассе, их надо преследовать в уголовном порядке за снос памятников советским солдатам на территории страны, заключил Морозов.

Утром в четверг сейм Латвии заявил о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство. Действия России признали терроризмом, а Россию — государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство. 5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения ухудшат двусторонние отношения стран.