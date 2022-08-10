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ВФУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 152 и 155 мм

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Фото: t.me/Ags_Donbass
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за 20 минут выпустили пять снарядов калибром 155 мм и восемь снарядов калибром 152 мм по Донецку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

Обстрелы зафиксированы по направлению: населенный пункт Первомайское – город Донецк, Первомайское – Донецк (Калининский район) и Первомайское – Донецк (граница Калининского района Донецка / Червоногвардейский район Макеевки), сообщили в представительстве республики.

Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. На Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре только колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Ранее в среду стало известно, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела вооруженных формирований Украины погибла мирная жительница. Также поступила информация о гибели мирной жительницы при обстреле Куйбышевского района города. Кроме того, сообщалось, что к северу от Горловки в поселке Зайцево в ДНР в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла другая мирная жительница.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в районе поселка идут ожесточенные бои, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Кроме того, известно, что под обстрелы 10 августа попали здание школы-интерната Петровского района Донецка, которое получило повреждения, а также здание детского сада в Кировском районе города.

31 июля в Минобороны РФ сообщили, что в ДНР в районе населенного пункта Новопавловка уничтожена гаубица М777 производства США. Дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 мм украинские националисты уже использовали для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

Ранее в июле в Минобороны сообщили об уничтожении более 1 тыс. артиллерийских снарядов для гаубиц М777 на территории Керамического комбината в городе Славянске.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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