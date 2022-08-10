Школа-интернат и детский сад в Донецке попали под обстрел украинских военных

Здание школы-интерната получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 10 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела ВФУ по улице Красногоровской в Петровском районе Донецка повреждено здание школы-интерната № 3», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Кроме того, в Кировском районе Донецка под удар попало здание детского сада.

«В результате обстрела ВФУ по улице Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69», — добавили в штабе теробороны ДНР.

Накануне ВФУ обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая ребенка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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