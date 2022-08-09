Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Града»

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 9 августа обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Также во вторник украинские военные нанесли удар по Кировскому району Донецка, в результате два мирных жителя погибли, 10 пострадали.

7 августа при обстреле Петровского района Донецка украинскими военными погиб мужчина. Трое жителей получили ранения.

5 августа больница № 17 в Куйбышевском районе города попала под обстрел украинских боевиков. В здании пробита крыша, разбиты окна, разрушены стены. При обстреле пострадали пять человек, включая ребенка, пишет телеканал «360».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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