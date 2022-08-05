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Пять человек пострадали при обстреле ВСУ больницы в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ городской больницы пострадали пять человек
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Фото: t.me/kulemzin_donetsk
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При обстреле городской центральной больницы № 17 в Куйбышевском районе Донецка пострадали пять человек, включая одного ребенка. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил мэр города Алесей Кулемзин.

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«Девочка 2019 г.р. получила осколочное ранение обоих бедер, доставлена в детскую республиканскую больницу», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Осколочные ранения также получили женщины 1985, 1955 и 1969 годов рождения. Одной из пострадавших была оказана первая помощь на месте, две другие были госпитализированы в больницу № 17. Еще один пострадавший — мужчина 1980 года рождения. С осколочным ранением грудной клетки он был доставлен в ту же больницу.

Обстрел больницы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел ранее в этот день.

В распоряжении «Известий» оказались кадры последствий атаки. На видео запечатлено, как сотрудники больницы оказывают помощь раненым. В ряде помещений вылетели стекла, разрушено несколько палат и санузел. Попадание снаряда привело к частичному обрушению кровли здания. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Куйбышевский район города 5 августа уже неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что обстрел производился из артиллерии натовского калибра 155 мм. Удары в том числе были нанесены по поселкам Еленовка и Металлист.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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