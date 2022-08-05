Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка попала под обстрел украинских военных. Об этом 5 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие. Данные уточняются», — написал он в Telegram-канале.

Украинские военные накануне обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате, как сообщил мэр Донецка, погибли шесть человек, еще семь ранены. По его словам, под обстрелом тяжелой артиллерии находилось не только здание театра, но и пешеходная улица.

3 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщало об обстреле украинскими военными Донецка. Тогда было выпущено 14 снарядов по трем районам города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо в том числе для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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