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Женщина погибла в Донецке после обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В Кировском районе Донецка в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом 10 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«По улице Заозерной погибла женщина», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в среду также поступила информация о гибели мирной жительницы при обстреле Куйбышевского района города. Кроме того, сообщалось, что к северу от Горловки в поселке Зайцево в ДНР в результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибла другая мирная жительница.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в районе поселка идут ожесточенные бои, ВСУ хаотично обстреливают город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Кроме того, известно, что под обстрелы 10 августа попало здание школы-интерната Петровского района Донецка, которое получило повреждения. И здание детского сада в Кировском районе города.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин указал, что на сегодняшний день освобождено около половины территории ДНР — это 266 населенных пунктов. Сейчас союзные силы России, ДНР и Луганской Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях — авдеевском и северном, где идут бои за Соледар и Артемовск.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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