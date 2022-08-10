Глава ДНР заявил об освобождении около половины территории республики

На сегодняшний день освобождено около половины территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 августа заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — сказал он журналистам.

Союзные силы России, ДНР и Луганской Народной Республики продвигаются на нескольких направлениях, отметил Пушилин.

«Что касается авдеевского направления, для нас очень важным является направление Песок, которые сейчас дозачищают. Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского, позиции там не сильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше», — уточнил глава ДНР.

Также, по его словам, союзные силы продвигаются на северном направлении, где идут бои за Соледар и Артемовск.

Пушилин отметил, что определенная доля успеха есть со стороны Марьинки и Красногоровки. Продвижение в этом районе существенно осложняется тем, что за восемь лет украинская армия оборудовала там серьезные укрепления, а местность сильно заминирована, пояснил он.

Ранее, 9 августа, военный эксперт Никита Буранов рассказал «Известиям», что Донбасс — это высокоурбанизированная зона, где много учреждений советской промышленности, которые строились с расчетом на противостояние с США во время холодной войны. По его словам, обороняющийся противник таким образом имеет преимущество в виде многочисленных железобетонных конструкций, которые очень тяжело пробить.

До этого, 16 июня, Пушилин сказал, что спецоперация должна закончиться освобождением всех русских городов, напоминает сайт kp.ru.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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