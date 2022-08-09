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Военный эксперт рассказал о тактической особенности ведения боев в Донбассе

Военный эксперт Буранов рассказал, в чем особенность ведения боев в Донбассе
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Донбасс — это высокоурбанизированная зона, в котором много учреждений советской промышленности, что дает противнику преимущество и возможность обороняться, рассказал «Известиям» военный эксперт Никита Буранов во вторник, 9 августа.

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«Донбасс — высокоурабанизированная даже по европейским меркам и вообще по мировым стандартам развитая промышленная область. Очень много учреждений, заводов бывшей советской промышленности, которые в том числе строились с расчетом на противостояние с США во время холодной войны, а это значит, что подземные убежища, бункеры — это довольно частое явление», — рассказал специалист.

По словам Буранова, обороняющийся противник таким образом имеет преимущество в виде многочисленных железобетонных конструкций, которые очень тяжело пробить.

Кроме того, военный историк рассказал, какой может быть тактика при ведении боев под Соледаром. По его словам, следует выбрать тактику, которую российские военные применили в Мариуполе. Это будет долго, однако позволит сберечь жизни солдатам, считает Буранов.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре. Бои шли в районе завода Knauf. По словам бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, они ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, и мешают работе беспилотников при помощи средств РЭБ.

Позднее стало известно, что союзные силы взяли под контроль завод.

Также 9 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате активных наступательных действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады украинских войск. Уточняется, что украинский батальон потерял более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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