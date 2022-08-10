Мэр Горловки: киевская армия хаотично обстреливает город

В районе поселка Зайцево в Донецкой Народной Республике идет сильный бой. Об этом 10 августа сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», — написал он.

Приходько призвал жителей города оставаться в укрытиях и ограничить передвижение по городу. Он добавил, что все службы работают в усиленном режиме.

Ранее, 8 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были выпущены три ракеты.

В тот день Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

29 июля мирный житель скончался в результате обстрела украинскими войсками поселка городского типа Гольмовский в Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о запуске 20 ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский.

До этого, 20 июля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Тогда же Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки военными ВСУ погиб мужчина. По данным мэра, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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