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ВСУ нанесли ракетный удар по Горловке из РСЗО HIMARS

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Фото: Commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 8 августа рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Горловка, выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе города погибла мирная жительница.

Накануне при обстреле со стороны ВСУ жилого района в Энергодаре Запорожской области погиб мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС.

Ранее, 6 августа, стало известно, что в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали 14 человек, из них четверо детей. Кроме того, известно об одном погибшем.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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