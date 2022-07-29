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Мирный житель погиб после обстрела ВСУ под Горловкой

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мирный житель скончался в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 29 июля, рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

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«К сожалению, пожилой мужчина Р. Н. А., получивший ранение вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по ул. Аренского, скончался», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Гольмовский располагается в нескольких километрах к северу от Горловки.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о запуске 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Гольмовский. Один из снарядов попал в дом по улице Шопена, 9/2.

20 июля Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки военными ВСУ погиб мужчина. По данным мэра, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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