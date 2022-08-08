Женщина погибла в результате обстрела ВСУ населенного пункта Горловка

Мирная жительница погибла в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 8 августа мэр города Иван Приходько.

«Украинские каратели подвергли обстрелу микрорайон Восточный в Калининском районе Горловки. По ул. Немировича-Данченко осколочные ранения получила мирная женщина. К сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал он своем Telegram-канале.

Накануне при обстреле со стороны ВСУ жилого района в Энергодаре Запорожской области погиб мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС, отметили в городской администрации в Telegram-канале «Энергодарский связной».

Ранее, 6 августа, стало известно, что в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали 14 человек, их них четверо детей. Кроме того, известно об одном погибшем.

По данным генпрокуратуры, обстрел совершили боевики вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

Также в этот день в Штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что за сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли пять мирных жителей, еще 31 человек получил ранения. Так, в этот день была обстреляна больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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