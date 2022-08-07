Житель Энергодара погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один человек погиб в результате произошедшего накануне удара по Энергодару в Запорожской области украинскими боевиками.

«В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара не совместимые с жизнью ранения получил мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС», — говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале «Энергодарский связной».

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

В субботу украинские боевики совершили три артиллерийских огневых налета по жилым кварталам Энергодара. В городской администрации сообщали, что в зону обстрела попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города.

В ночь на воскресенье украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Известно, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

Были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Расстояние от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 м.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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