Украинские войска обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами калибром более 150 мм. Об этом 5 августа заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы <…> по направлениям: 8:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Отрадовка — населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 мм; 8:30 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм; 8:33 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — сказано в сообщении.

Помимо этого, утром в пятницу обстрелам подверглись населенный пункт Зайцево и Куйбышевский район Донецка, добавили в ведомстве.

Украинские военные накануне также обстреляли Ворошиловский район Донецка. В том числе удар был нанесен по зданию театра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, командиром реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) ДНР.

В результате, как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, погибли шесть человек, еще семь ранены. По его словам, под обстрелом тяжелой артиллерии находилось не только здание театра, но и пешеходная улица.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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