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Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14

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Фото: Соцсети
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Число пострадавших в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 14. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил ТАСС мэр города Альберт Апшев.

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«14 пострадавших. Пока предварительно [из них один] погибший есть. Четверо детей пострадали, один в реанимации», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и еще девять получили ранения в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске.

По данным генпрокуратуры, обстрел совершили боевики вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

Также больше десяти домов получили различные повреждения в результате обстрела. Апшев заявил, что был поражен спальный район города. Мэр отметил, что жители поврежденных домов будут временно размещены в учебном заведении.

До этого, 1 августа, сообщалось, что обстрелу подвергся город Первомайск в ЛНР. ВФУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) американского производства М142 HIMARS. В результате были повреждены пять многоквартирных жилых домов, а также несколько социальных объектов инфраструктуры.

25 июля стало известно, что украинские войска обстреляли город Алчевск, выпустив по нему ракеты из американских РСЗО HIMARS.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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