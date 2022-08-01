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Первомайск в ЛНР подвергся ночному обстрелу ВСУ из РСЗО

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Фото: Луганский информационный центр
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Вооруженные формирования Украины обстреляли ночью 1 августа город Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства М142 HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован 1 августа 02:40 (время совпадает с мск). Всего украинские боевики выпустили по городу 12 ракет из американского РСЗО. В результате обстрела были повреждены пять многоквартирных жилых домов, а также несколько социальных объектов инфраструктуры.

«Разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», повреждены отделение Пенсионного фонда, городской центр культуры и досуга «Заря», детская юношеская спортивная школа «Юность», магазин», — говорится в сообщении.

Накануне офицер второго корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские боевики ни разу не обстреляли республику за сутки 30 июля.

Тем временем украинские боевики заминировали 29 июля при отступлении детскую площадку под поселком Новолуганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В тот же день стало известно, что в Донецке украинскими военными были рассыпаны противопехотные фугасные мины «Лепесток».

Также в пятницу президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поручил помочь ДНР и ЛНР с восстановлением соцобъектов и домов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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